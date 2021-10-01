İnegöl'de ilk kez ekinezya hasadı yapıldı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin teşvikleriyle haziran ayında Tekke Mahallesi'nde 3 çiftçi tarafından 7 dönümlük alanda ekimi yapılan ekinezya bitkisinin ilk hasadı yapıldı.

Tarıma ve çiftçiye yönelik desteklerini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilerin daha fazla gelir sağlayacağı yeni ürünler üzerine yaptığı çalışma kapsamında ekinezya bitkisinin Tekke Mahallesi bölgesinde fayda sağlayacağını tespit etti. Burada gönüllü 3 çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile haziran ayında İnegöl'de ilk kez ekinezya ekimi yapılmıştı. Ekinezyada ilk hasat perşembe günü gerçekleştirildi.

Ürün arayışları devam ediyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile birlikte perşembe günü ekinezya hasadının yapıldığı Tekke Mahallesi'nde tarlaları ziyaret etti. Hasat çalışmalarına katılan Başkan Alper Taban, burada konuya ilişkin bir açıklama da yaptı. Dededen, atadan görme yöntemlerle iş yapıldığını hatırlatan Taban, "Bunlar zaten heybemizde, cebimizde ama bunun yanı sıra yenilikleri ve o bölgede, o iklimde, bu toprakta yetişecek yeni ürünleri aramakta önemli. Burada yaklaşık bir dönümün de 1000 TL maliyetini olduğunu söylüyorlar. Aşağı yukarı bir dönümden de 7 bin, 8 bin TL arası gelir elde edildiğini söylüyorlar. Tabi toprak buna uygunsa, iklim buna uygunsa, coğrafyası bu işe uygunsa niye yapılmasın. Biz İnegöl Belediyesi olarak çiftçimize o yenilikleri denemesi konusunda destek vermek istiyoruz. Ürün arayışlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Bu süreçte Ziraat Odasının ve İlçe Tarım Müdürlüğünün de destek ve katkıları olduğunu dile getiren Başkan Taban, "Ekinezya dünyanın tıbbi aromatik olarak anılan taraftaki bitkilerinden bir tanesi. Bağışıklık sistemini güçlendiren, yine klinik araştırmalara göre soğuk algınlığına yakalanma oranını ciddi anlamda azalttığı ifade edilen bir bitki. İltihap söktürme özelliği, solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği bulunmakta. Apseye ve bronşite karşı etkili olduğu ifade ediliyor. Yine astım hastalığında da sentetik bir ilaç görevi gördüğü kanıtlanmış. Tabi tıbbi bitkilerin faydaları saymakla bitirilemeyecek boyutta. Biz burada yaklaşık 45 gün önce ekilişi hep birlikte yaptık. Bugün de hasadı toplamaya geldik. Ben çok mutlu oldum. Tohum ektik bu tohum yeşerdi, ekinezya bitkisi çıktı. Olgunlaşanları arkadaşlarımız topladılar. Rekolte bugün ilk yılda biraz düşük olacaktır ancak zaman içerisinde bu artacaktır. Bu bitkiyi ektiğinizde 8 yıl verim alabiliyorsunuz. Çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından burada bir deneme yapıldı ve karşılığı alındı. Öncelikle rabbime şükrediyorum böylesine güzel topraklar bahşettiği için. Yine şükrediyorum bunları denemek isteyen arkadaşlarımız var. Bu araştırma faaliyetlerine devam edeceğiz. Emeği geçen bütün çiftçimize ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA