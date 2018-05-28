İncelediği Meteoritler ile Nasa'ya Işık Tutuyor

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) aldığı ödünç meteoritleri inceleyerek hazırladığı 6 makaleyle bilim dünyasına katkı sunuyor.

İncelediği Meteoritler ile Nasa'ya Işık Tutuyor

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) aldığı ödünç meteoritleri inceleyerek hazırladığı 6 makaleyle bilim dünyasına katkı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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