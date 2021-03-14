İmparatora reyting ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İmparatora reyting ödülü

14.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:29
İmparatora reyting ödülü

Star'da her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show'un başarısı, kanal yönetimi tarafından taçlandırıldı.

Star'da her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show'un başarısı, kanal yönetimi tarafından taçlandırıldı. Programın yüksek reytinglerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e son model bir cip hediye edildi.

10 yıllık aradan sonra ekranlara 'İbo Show' ile geri dönen İbrahim Tatlıses'in başarısı, kanal yönetimi tarafından son model bir cip ile ödüllendirildi. Üst üste aldığı başarılı reyting sonuçlarından sonra ünlü sanatçıya son model kırmızı renk bir cip hediye eden Star TV, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi. - İSTANBUL

İmparatora reyting ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Deniz Çakır Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmparatora reyting ödülü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 09:30:38. #1.15#
title