İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun finansmanı hazır ama imza eksik" serzenişinin ardından benzer bir tepki de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Adana Metrosu 2. Etabı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmediğini belirten Karalar, "Niye onaylamadığını bilmiyoruz" dedi.

İstanbul'da ve Adana'da hazırda bekleyen metro projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık" demişti. İmamoğlu'nun bu tepkisinin ardından bir tepki de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.

KARALAR: ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ

Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından onaylanmayan metro projeleriyle ilgili tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!"

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