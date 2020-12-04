İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatları tümden durmuş olan Kaynarca – Pendik – Tuzla, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı – Halkalı ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardıklarını açıkladı.

"SEÇİM ZAMANI SÖZ VERMİŞTİM"

Tahvil ihracını duyurmak üzere Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Geçen yıl kampanyam boyunca İstanbullulara önemli bir söz vermiş ve 'Seçilirsem, metro inşaatları benim birincil ve asli önceliğim olacak' demiştim. Bunu söylerken de, 'Her Yere Metro' diyerek şehrin dört bir yanına pankartlar asan ve 2019'a kadar 400 km metro inşaatını bitirme sözü veren bizden önceki yönetimlerin özellikle de son yıllarda metro inşaatları konusunda zamanı ve kaynakları israf ettiklerini bilerek konuşuyordum. İş başına gelince gördük ki devasa bütçeler gerektiren metro inşaatlarının finansman ihtiyacını çözmeden, hesapsız kitapsız işlere girilmiş" dedi.

İmamoğlu, "İstanbullunun hayatını kolaylaştırmak adına bir arpa boyu bile yol alınamamıştı" diyerek göreve başladıkları ilk günden itibaren yarım kalan tüm metro inşaatlarına fon bulmak için arayışlara başladıklarını anlattı.

"İBB BÜTÇESİYLE METRO İNŞAATLARINI YAPABİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

İmamoğlu "İBB'nin kaynakları öylesine heba edilmişti ki, kendi bütçesiyle metro inşaatlarını yapabilmesi ihtimal dahilinde değildi. Yaptığımız yurt dışı ziyaretler ve kadromuzun etkin çabaları sonucunda geçen sene bazı yurt dışı kaynaklardan finansman bulduk. Ve biliyorsunuz 6 hatta raylı sistem inşaatını yeniden başlattık. İki yıldır tamamen durmuş olan bu hatlardan ilki olan Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro hattını hızlı bir şekilde tamamladık. 28 Ekim 2020'de halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy – Eminönü tramvay hattını birkaç hafta sonra açacağız. Yine 2021 yılı içinde İkitelli – Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali – Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını yeniden başlattığımız tüm hatlarımızı, 2022 ve 2023 yıllarında tamamlayarak hizmete açacağız" diye konuştu.

BANKALARDAN BORÇ ALMAK YERİNE EUROBAND İHRACI

İnşaatları tümden durmuş olan Kaynarca– Pendik – Tuzla, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı – Halkalı ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine yeni bir finansman aracı olarak Eurobond ihracı yapmak üzere çalışmalara başladıklarını belirten İmamoğlu,son üç aydır yoğun bir tempoyla uluslararası yatırım bankaları, uluslararası hukuk büroları ve çok sayıda uluslararası yatırımcı kurum ile görüşüldüğünü anlattı.

Bu çabaların büyük bir başarıyla sonuçlandığını duyuran İmamoğlu "4 Metro hattımızın proje finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık" dedi.

"2,5 MİLYAR DOLARLIK TALEP GELDİ"

2 Aralık Çarşamba günü yapılan tahvil ihracının Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden İmamoğlu şu bilgileri verdi:

"Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemlerinin son derece azaldığı, yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve belediye tahvillerinin uluslararasında endeks dışı bir yatırım olmasına rağmen dünyadan tam 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısı elde ettik. 33 yıl sonra ülkemizde bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond olan bu tahvil satışında elde ettiğimiz sonuç. Büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde şeffaflık ve liyakat açılarından yeni İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetidir."

İhraç edilen bu tahvil sonucu İstanbul'a kazandırdığımız 580 milyon dolarlık finansman sayesinde 4 metro hattında daha inşaatlara hızla başlayacaklarını kaydeden İmamoğlu "Böylelikle İstanbul toplam 52,1 kilometre yeni metro ve de 39 yeni istasyona daha kavuşacak. Bu hatlarda tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınacak. İstanbul içinde trafik rahatlarken, İstanbulluların hızlı ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Bu yeni finansmanın katkısının sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aynı anda 10 hatta raylı sistem inşaatlarımız sürdürüyor olacak.

Yatırımcıların İBB'nin tahvil ihracına gösterdiği bu büyük ilgi, İBB'nin yeni yönetimine ve İstanbul'umuza duyulan güvenin sonucudur. İBB'nin şeffaflık, liyakat ve ortak akıl ilkeleriyle yarattığı güvenilir yatırım iklimi, tahvil için ödenecek kupon faizini de ülkemizdeki benzeri ihraçlarla karşılaştırıldığında en düşük olan yüzde 6,375 seviyesinde tutmuştur. Türkiye'den bir belediyenin küresel piyasalarda bu büyüklükte ve bu faiz oranıyla finansman temin etmesi geleceğimiz adına önemli bir umuttur" diye konuştu. (Sözcü)