PSV - G.Saray maçında yayının illegal bahis reklamlarından dolayı kesildiği iddialarına Acun Ilıcalı'dan cevap geldi

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın deplasmanda PSV ile oynadığı maçı yayınlayan TV8'de sürekli kesilen yayın futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Yayının saha kenarındaki panolarda illegal bahis sitelerinin reklamlarından kaynaklı olarak kesildiği söylentileri konuşuldu. Acun Ilıcalı, "Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır. Sanal reklamlar bilgimiz dışındadır. TV8'in gelir elde etmesi mümkün değildir" sözleriyle bu iddiaları yalanladı.

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk maçta yaşanan kesinti futbolseverlerin tepkisini çekti. Maçın ilk yarısının büyük bölümü dondu, bir süre sonra yayın tamamen gitti. Ekranda, "Teknik bir arızadan kaynaklıdır" bilgisi belirse de, illegal bahis reklamlarından kaynaklı olduğu iddiaları hızlıca yayıldı.

"GELİR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Karşılaşmanın ikinci yarısında panolardaki bahis reklamlarının kalkmasıyla yayın geri geldi. Maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, "TV8'in bir gelir elde etmesi söz konusu değildir. Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır" açıklamasını yapmasının ardından bugün de Acun Ilıcalı'dan benzer ifadeler içeren bir paylaşım geldi.

"BİLGİMİZ DIŞINDADIR"

Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Ancak çok sayıda takipçisi kesilen yayın yüzünden Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımının altına tepki içeren yorumlar bıraktı.