İlkin Aydın'ın babası kimdir, ne iş yapıyor? İlkin Aydın'ın babası Tanser Aydın aslen nereli?

İlkin Aydın babası kim, nereli? Kariyerine küçük yaşlarda voleybol ile adım atan İlkin Aydın, kısa sürede hem kulüp hem de milli takım düzeyinde adını duyurdu. Sporcu kimliği kadar ailesi de merak edilen Aydın'ın babası futbolculuk geçmişi ve antrenörlük kariyeriyle tanınıyor.

İLKİN AYDIN BABASI KİMDİR, NERELİ?

İlkin Aydın'ın babası Tanser Aydın, 20 Mayıs 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Sporla iç içe büyüyen Tanser Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine adım attıktan sonra birçok kulüpte forma giydi. Futbolculuk döneminde özellikle Şanlıurfaspor ile adından söz ettiren Aydın, uzun yıllar sahalarda mücadele etti. Futbolculuk yaşamı boyunca edindiği tecrübelerle Türk futboluna katkı sunan isimlerden biri oldu.

2002 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Tanser Aydın, sahalardan kopmadı ve yoluna antrenör olarak devam etti. Spor geçmişi ve bilgi birikimi, onun futbolun içinde kalmasını sağladı. Aydın, aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra da kariyerinde yeni bir sayfa açarak antrenörlüğe yöneldi.

İLKİN AYDIN BABASI NE İŞ YAPIYOR?

Futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atan Tanser Aydın, UEFA A Lisansı alarak profesyonel anlamda teknik adamlık görevini üstlendi. Bu süreçte farklı kulüplerde çalışarak hem genç futbolcuların gelişimine katkı sundu hem de deneyimli teknik ekiplerde görev aldı. Kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe ve Kasımpaşa gibi takımlarda antrenör olarak yer aldı.

Son dönemde ise Amedspor'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Futbol dünyasında uzun yıllara yayılan bir geçmişe sahip olan Aydın, saha içi ve saha dışındaki görevleriyle sporun farklı alanlarında aktif bir isim olmayı sürdürdü.

İLKİN AYDIN NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu. Spor hayatına erken yaşlarda başlayan Aydın, altyapıda İlbank'ta forma giyerek voleybolun temelini attı. Burada geçirdiği yılların ardından TVF Spor Lisesi'nde oynadı ve gelişimini sürdürdü. Voleybola olan bağlılığı sayesinde genç yaşta dikkat çeken oyuncular arasına girdi.

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Aydın, sarı-kırmızılı kulüpte istikrarlı bir şekilde kariyerine devam etti. Takımın önemli isimlerinden biri haline gelen milli oyuncu, kaptanlık görevini de üstlenerek kulübünde liderlik yaptı. Milli takım kariyerinde ise 2021'den itibaren forma giymeye başlayan Aydın, 2021 Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde bronz madalya elde etti, 2023 yılında ise hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.