İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?

Futbol dünyasının parlayan yıldızlarından İlkay Gündoğan, hem sahadaki başarıları hem de kökeniyle dikkat çekiyor. Kariyerine Almanya'da başlayan İlkay Gündoğan, profesyonel futbol yaşamında birçok önemli başarıya imza atarak adını dünya futboluna yazdırdı. Peki, İlkay Gündoğan kimdir, nerede oynuyor? İşte detaylar...

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan İlkay Gündoğan'ın dedesi Balıkesir'den Almanya'ya göç eden bir maden işçisidir. Futbol serüvenine küçük yaşlarda başlayan İlkay Gündoğan, altyapı eğitimini SV Gelsenkirchen-Hessler 06 ve Schalke 04 gibi kulüplerde aldı.

Profesyonel kariyerine VfL Bochum altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, kısa süre sonra 1. FC Nürnberg formasıyla dikkat çekmeye başladı. Bundesliga'da gösterdiği performansla 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan İlkay Gündoğan, burada hem lig hem de kupa şampiyonlukları yaşadı. Özellikle 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol hâlâ hafızalarda.

2016 yılında Premier League devi Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, bu kulüpte kaptanlık yaptı ve beş Premier League şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok kupa kaldırdı. 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi, onun kariyerindeki zirve noktalarından biri oldu. 2023'te İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, futbol kariyerine bu köklü kulüpte devam etmektedir.

İlkay Gündoğan'ın milli takım kariyeri de en az kulüp kariyeri kadar parlaktır. Almanya U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2011 yılında Almanya A Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. 19 Ağustos 2024 tarihinde ise milli takımdan emekli olduğunu duyurdu.

İLKAY GÜNDOĞAN EVLİ Mİ?

Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi ve bir çocukları vardır. Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Mayıs 2018'de Gündoğan, İngiltere ve Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve Cenk Tosun ile birlikte Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gündoğan, Türk vatandaşı olmamasına rağmen Erdoğan'a "cumhurbaşkanım" şeklinde hitap ettiği için eleştirildi. Bu olay Almanya'da siyasi tartışmalara neden oldu ve Gündoğan haftalar sonra oynanan Suudi Arabistan maçında Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.