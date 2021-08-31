İlk sahibi olduğu "Hacı Murat"a 46 yıldır gözü gibi bakıyor
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İlk sahibi olduğu "Hacı Murat"a 46 yıldır gözü gibi bakıyor

İlk sahibi olduğu 'Hacı Murat'a 46 yıldır gözü gibi bakıyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor.

Askerden izne geldiği 1975 yılında, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, bunun üzerine ertesi gün bir Murat 124 satın aldı.

Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapmaya başlayan Akdemir, "ilk göz ağrısı"ndan vazgeçmedi.

Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, AA muhabirine, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için.1975'te sıfır kilometre aldım." dedi.

"45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım"

Nurettin Akdemir, otomobilinin her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.

Zaman zaman aracına talip olanlar çıktığını dile getiren Akdemir, "İsteyen arkadaşlarımız var ama satmıyorum. 45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım." diye konuştu.

Akdemir, otomobiliyle yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.

Servis şoförlüğü yaptığını aktaran Akdemir, "Bu aracı kullanmanın zevki bambaşka. Servis için minibüs kullanıyorum. Buna bindiğim zaman, en lüks arabaya bineyim, bundan aldığım zevki alamıyorum. Şu an orijinal kilometresi 210 bin 800'de." değerlendirmesinde bulundu.

Akdemir, elinden geldiğince klasik otomobil buluşmalarına katılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

İlk sahibi olduğu 'Hacı Murat'a 46 yıldır gözü gibi bakıyor
İlk sahibi olduğu 'Hacı Murat'a 46 yıldır gözü gibi bakıyor
İlk sahibi olduğu 'Hacı Murat'a 46 yıldır gözü gibi bakıyor
İlk sahibi olduğu 'Hacı Murat'a 46 yıldır gözü gibi bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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