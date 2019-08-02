"İlk 11'de yer almak için çok çalışıyorum"

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli kalecisi Ömer Alıcı, yeni sezonda ilk 11'de yer almak için çok çalıştığını belirterek, "Kupa maçlarında iyi bir performans gösterdim. Futbolda gelen şansları iyi değerlendirmek lazım." dedi.

Hataysporlu futbolcular yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaparak güç depoluyor.

Bordo-beyazlı takımın 33 yaşındaki file bekçisi Ömer Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp döneminde yaptıkları özel maçlarla yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Hatay halkının kendilerine çok güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade eden Ömer Alıcı, "Geçen sezon ligi üçüncü bitirdik, play-off finali oynadık. Bir şeyleri kanıtladık ve şimdi insanlar bizden direkt şampiyonluk bekliyor. Bunu başarmak için çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ömer Alıcı, geçen sezon play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışlarında yenilerek Süper Lig'e çıkamadıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Süper Lig'i penaltılarla kaçırmak çok üzücüydü. Ne oldu da bunu yapamadık diye hatalarımızdan ders çıkamaya çalıştık ama artık bunu geride bıraktık. Herkesin oynadığımız futbola övgü dolu sözlerinden dolayı bu sezon daha çok motive olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımı onurlandıracak transfer teklifleri geldi ve Hatay halkının çok fazla takdirini kazandık. Süper Lig'i fazlasıyla istiyoruz ve bunun için işimize dört elle sarılıyoruz. Allah'ın izniyle bu sezon başaracağız."

"Şampiyonluğa odaklandık"

Takımdaki bütün oyuncuların çok iyi çalıştığını vurgulayan Ömer Alıcı, şampiyon olmaya odaklandıklarını kaydetti.

Yeni sezon hedeflerinden bahseden deneyimli file bekçisi, şöyle konuştu:

"İlk 11'e girmek için çok çalışıyoruz. Kupa maçlarında iyi bir performans gösterdim. Futbolda gelen şansları iyi değerlendirmek lazım. Bu sezon ilk 11'de yer almak için çok çalışıyorum. Oynamayı çok istiyorum ama oynayamazsam da arkadaşlarımı destekleyeceğim çünkü şu an şampiyonluğa odaklandık. Kalede ben ya da Akın oynasa da inşallah şampiyon oluruz. Bu sene düşüncemiz bu yönde."

Lig değerlendirmesi

Geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gösterdiği performansı beğendiğini ve bu sezon aynı ligde mücadele edeceklerini hatırlatan Ömer Alıcı, "Futbolu çirkinleştirmeden, başarıya odaklı oynadılar ve Süper Lig'de kalmayı son hafta kaçırdılar. Kulüp yönetimini ve bazı futbolcuları biliyorum, bu yüzden Süper Lig'e onlarla çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Alıcı, Süper Lig'den geçen sezon 1. Lig' düşen takımların iyi transferler yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor, Akhisarspor ve bizim aramızda ligin döneceğini düşünüyorum. Adana Demirspor da önemli transferler yaptı. Bursaspor'un transferde ne yaptığını bilmiyorum ama köklü bir kulüp ve taraftarının karşısında çıktığı zaman bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Erzurumspor'un Süper Lig'e tekrar çıkması konusunda çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Önemli isimler aldılar ama takımların sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmiyorum. Bu sezon Erzurumspor ile ilk ikiye gireceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: AA