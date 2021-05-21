SPOR İlhan Parlak: Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı

SPOR İlhan Parlak Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı'Ligde kaldığımız için çok mutluyuz''Kayserispor benim kaptanlık yaptığım sezonda düşseydi gururuma yediremezdimOlcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kaptanı İlhan...

SPOR İlhan Parlak Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı

'Ligde kaldığımız için çok mutluyuz'

'Kayserispor benim kaptanlık yaptığım sezonda düşseydi gururuma yediremezdim

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kaptanı İlhan Parlak, takımın geleceğiyle ilgili olarak, Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı dedi.

Alt yapısından yetiştiği Hes Kablo Kayserispor'a sezon başında dönüş yaparak, 9 gol atan İlhan Parlak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

KAYSERİSPOR ALT YAPISINDA YETİŞTİM

Kayserispor'a sezon başında geliş hikayesini anlatan takım kaptanı Parlak, Burada doğdum ve büyüdüm. Bu takımın alt yapısından yetiştim. Buradan transfer olarak ayrıldım ve 13 sene gurbette futbol oynadım. Burada sezon başında sportif direktör Bülent Bölükbaşı vardı. Kendisi ile Kayserispor'da oynarken tanışmıştım. Futbolda buralara gelmemde payı büyüktür. Kayserispor zaten kendi takımım. Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra 4-5 kulüpten teklif geldi. Maddi olarak ben hiç bir şey konuşmadan direkt olarak Kayseri'ye geldim. Diğer kulüplerden 2 katı fazla ödemeye hazır olanlar da vardı. Bunları hiç düşünmeden şehrime geri döndüm. Dışarıda oynarken üzüldüğüm bir konu vardı. Bu takımın altyapısından çıkmış en son futbolcu benim. Ben altyapıdan çıkalı da 17 sene oldu. 17 senedir üst seviyelerde oynayan daha 1 futbolcu yetişmemiş. Demek ki bir yerlerde bir problemler var. Buraya gelip, genç oyunculara da yardımcı olmak adına elimden geleni yapma konusunda kendime söz de vermiştim. Neticesinde böyle bir transfer gerçekleşmiş oldu diye konuştu.

KAYSERİSPOR BENİM KAPTANLIK YAPTIĞIM SEZONDA DÜŞSEYDİ GURURUMA YEDİREMEZDİM

Sezonu değerlendiren deneyimli futbolcu, Bu sezon kendi adıma hayatımın en yorucu, en stresli, en duygusal sezonunu geçirdim diyebilirim. Çünkü şehrimin takımı ve ben kaptanlık yapıyorum. Kayserispor küme düşseydi Allah korusun benim kaptanlık yaptığım dönemde düşmüş olacaktı. Bunu kendi gururuma yediremezdim. O durum beni çok geriyordu. Bir yandan da başkanımız Berna Gözbaşı bu takıma maddi ve manevi çok destek verdi. Gecesini gündüzüne kattı. Şehrimizin takımı ligde kalmalıydı. Yapılan hatalar, yanlışlar illaki olacaktır. Bunlardan ders çıkartmamız lazım ama Allah'a şükür ki ligde kaldık. Kayserispor bu sıkıntıları hak etmiyor. İnsanlar ilk 5'e girelim veya Avrupa'da mücadele edelim heyecanını yaşamak istiyor. İnşallah bu sene onlara bu heyecanı yaşatırız diye umut ediyorum. Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı ifadelerini kullandı.

LİGDE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Bu sezon yapılan transferlerin sorulması üzerine İlhan Parlak, Yapılan transferlere bakıldığında isimler güzel, beklentiler yüksek. Bazen tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor. O nedenle zor ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Allah'a şükür ki biz bunu içimizde halledip sonuçta neticeye ulaştık. Ligde kaldık. Bazen işler iyi gitmiyor. O yüzden ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Tek başına forvet golü atamaz. Tek başına bir stoper de takımı savunamaz. Futbol sonuçta takım oyunu. Bu sezon yaklaşık 6 hoca ile çalıştık. Her gelen hocanın da farklı bir sistemi oluyor. Buna uyum sağlamak bir anda olmuyor. Burada Yalçın Koşukavak hocanın da hakkını vermek istiyorum. Saha içerisinde oynadığımız oyun, organizasyon ve saha içinde yapmamız gerekenleri belirtmesi takdire şayandı. Her forvet gol atmak ister. Bazı arkadaşlarımızın şanssız sakatlıkları oldu. Bazıları bekleneni veremedi. Önemli olan Kayserispor'un ligde kalmasıydı. Kimin gol attığının bence fazla önemi yok şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı