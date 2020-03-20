İLÇE MEYDANLARINDA KORONAVİRÜSE KARŞI BANK ÖNLEMİ
ESENYURT ve Sultanbeyli meydanlarında bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı.
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs önlemleri ilçe meydanında bulunan banklarda oturan vatandaşları 'sosyal mesafe' konusunda uyardı. Vatandaşlar, koronavirüs ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlar banklardan kaldırılırken, temizlik ekipleri de meydan ve banklarda temizlik çalışması yaptı. Meydan, banklar ve meydanda bulunan cami çevresinde dezenfekte ve yıkama işlemi yapıldı. Banklar bariyer ve şerit çekilerek geçici olarak kullanıma kapatıldı. Banklara oturulması engellendi. Zabıta ekiplerinin meydanda toplanma ve buluşmaların önüne geçmek için gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdi. Sultanbeyli'de meydanlarda banklarda oturanlar uyarıldı, bankların etrafı şeritle kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------ESENYURTBanklarda oturan vatandaşlardan görüntüMeydanda görüntüzabıta ekiplerinin vatandaşları uyarması ve banklardan kaldırması Bankların kapatılmasıVatandaşlar ile röportajTemizlik çalışmalarından görüntüSULTANBEYLİBanklarda oturanlar ve önlemler
- Kaldırdı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA