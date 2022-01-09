İlanlarda patlama yaşandı! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye oldu - Haberler Ekonomi
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İlanlarda patlama yaşandı! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye oldu

İlanlarda patlama yaşandı! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2021 yılında pandemi nedeniyle iş gücüne katılımda bir azalma söz konusu olsa da yılın son çeyreğinde gerek ekonomik gelişmeler gerekse pandeminin etkisinin azalmasıyla iş başvurularında artış yaşandı. Bir iş bulma sitesinin paylaştığı verilere göre, 2021'de firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye olurken lojistik ve satış pozisyonlarında da önemli oranda ihtiyaç oluştu.

Bir online iş bulma sitesinin paylaştığı verilere göre, 2021 yılının en çok aranan pozisyonları "satış temsilcisi" ve "kurye/motorlu kurye" oldu.

Raporda eleman bulmakta sıkıntı çeken sektörler ile istihdam artışı olan iş alanları ve sektörler de açıklandı. 2021'de en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı olurken, motorlu kurye ihtiyacında ise patlama yaşandı.

Sitenin 2021 yılı verilerine göre ilan sayıları önceki yıla oranla yüzde 30 artarken başvuru sayılarında ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Pandemi nedeni ile iş gücüne katılımda bir azalma söz konusu olmasına rağmen, yılın son çeyreğinde ekonomide yaşanan gelişmeler ve pandeminin etkilerinin azalması nedeniyle iş gücüne katılımda ve iş başvurularında artış yaşandı. 2022'de iş başvurularındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor.

İlanlarda patlama yaşandı! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye oldu

2021 yılı verilerine göre en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, motorlu kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı oldu. Pandemi koşullarının sonucu olarak lojistik alanındaki pozisyonlarda önemli bir ihtiyaç oluştu. Kurye, depo elemanı, şoför, forklift operatörü gibi pozisyonlar için verilen ilan sayılarında önemli bir artış olurken, e-ticaret, online yemek ve market siparişi alanındaki talebin ve girişimlerin de artması ile motorlu kurye ihtiyacında patlama yaşandı.

Firmaların eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı pozisyonlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

  • CNC Operatörü
  • Makine Operatörü
  • Yazılım Uzmanı
  • Grafiker-Web Tasarım Uzmanı
  • Yabancı Dil Çağrı Merkezi Elemanı
  • Depo Personeli
  • Şoför
  • Argon Kaynakçısı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (2)
Dr.Kimbel:O zaman motorlu kurye olmak için üniversite mezunu olmaya gerek yok ilkokul mezunu kuryelik yapabilir,bu çocukları üniversite kapılarında niye çürütüyorsunuz Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
ERKAN :motorlu kurye olmak için okumuyor. okuduğu bölümden iş bulamadığı için kurye oluyor. 0 1 Yayından Kaldır
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