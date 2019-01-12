İlaç ve Gıdanın Tamamını Kendimiz Üreteceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidara gelirsek ilaç ve gıdamızın tamamını kendimiz üreteceğiz. Onun için çiftçimizi destekleyeceğiz, başka türlü de zaten olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir otelde düzenlenen "Kırşehir'in geleceği için çare var" konferansında yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir hegemonya kurduklarını ve borca dayalı bir kontrol mekanizması oluşturduklarını dile getirdi.

Bu ülkelerin borç verdiklerini ancak bunun nasıl kullanılacağını da kontrol ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Sanayi dallarında kullanmayın. Yol yapabilirsiniz, köprü, hastane, yüksek binalar yapabilirsiniz, okullar inşa edin ama bunun içerisine sanayi yapamazsınız. O zaman da gelişmişlik farkı değişiyor. Dünyanın en yüksek binası Dubai'dedir. Neden? Çölün ortasında dünyanın en yüksek binası var, o binanın projelerini Amerikalılar yapıyor, bütün malzemelerini eksiksiz Amerikalılar satıyor, o binanın işletmesini de yine Amerikalılar yapıyor ve bunu da dünyanın en yüksek binası diye gösteriyorlar. Bu bizi nasıl etkilediklerinin, nasıl kontrol altına aldıklarının, bizim oradan aldığımız borcu nasıl israf ettirdiklerinin en açık göstergesidir."

İlaç ve gıdanın temel sanayi dallarından, bir ülkenin en stratejik konularından olduğuna da değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir ülke kendi gıdasını ve ilacını tamamıyla kendisi üretmiyorsa ilaç ihtiyacını başka yerlerden karşılıyorsa yabancıların verdiklerine dayanır, bütün hayatımızı yok ederler. Dikkat edin bundan 15-20 sene öncesine kadar Türkiye'de evlenen gençler, çocuk sahibi olmak için doktora gitmezlerdi. Ama şimdi doktora gitmeyen genç sayısı çok azaldı, bunların tamamı hepsi çocuk sahibi olamıyorlar. Neden? Çünkü bunların tamamı bu iki şeyden kaynaklanıyor, ya yediğimiz gıda ya da aldığımız ilaçlardan dolayı oluşuyor. İlaçların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz, biliyoruz zannediyoruz ama bilmiyoruz. Kullandığımız gıdayı da bilmiyoruz tahribe tohumundan başlıyorlar. İktidara gelirsek ilaç ve gıdamızın tamamını kendimiz üreteceğiz. Onun için çiftçimizi destekleyeceğiz, başka türlü de zaten olmaz."

Karamollaoğlu, toplumsal bir kamplaşma ile karşı karşıya olunduğunu da iddia ederek "Bu da siyasilerin yaptığı bir iş. Siyasilerin tavrı önemlidir. Siz eğitimi okulda verebilirsiniz ama toplumu liderler yönlendirir, herkes liderlere bakarak kendine çeki düzen verir." dedi.

Terör operasyonlarına da değinen Karamollaoğlu, "Bölgemizde bir de terör problemi vardı. Kısmen önlendi. Müteşekkiriz. Terör hakikaten Türkiye'nin büyük bir baş belasıydı. Azaldı, inşallah tamamen de ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA