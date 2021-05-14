İl Jandarma Komutanlığı'ndan anlamlı bağış

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan bayramda anlamlı bağış.İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve personeli 10-16 Mayıs Engelliler Günü ve Ramazan Bayramını ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye ederek engelli vatandaşa çifte mutluluk yaşattı.