İkizce'de yaralı karaca tedavi altına alındı
İkizce ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
İkizce ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu sağ arka ayağından yaralandığı belirlenen karaca, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.