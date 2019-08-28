İkizce'de yaralı karaca tedavi altına alındı

İkizce'de yaralı karaca tedavi altına alındı

İkizce ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.

28.08.2019 14:26
İkizce'de yaralı karaca tedavi altına alındı

İkizce ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu sağ arka ayağından yaralandığı belirlenen karaca, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA
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