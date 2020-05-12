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İkinci el otoda nisanda en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın nisan ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Fiat sıralandı.

İkinci el otoda nisanda en çok satılanlar belli oldu
12.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:08

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın nisan ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Fiat sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

İlana c¸ıkan arac¸ların yüzde 72'si satıldı

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, gec¸en aya go¨re yüzde 17'lik bir du¨s¸u¨s¸ go¨zlemlendi.

Nisan ayında Tu¨rkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana c¸ıktı. Buna go¨re, ilana c¸ıkan arac¸ların yüzde 72'si satıldı. I·lana c¸ıkan ve satılan arac¸ oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gec¸en aya go¨re yüzde 21, gec¸en senenin aynı do¨nemine go¨re yüzde 12 du¨s¸u¨s¸ belirlendi.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu. Ardından 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

Bunları 12 bin 309 adetle Ford, 7 bin 832 adetle Opel, 6 bin 363 adetle Peugeot, 6 bin 351 adetle BMW, 5 bin 907 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 807 adetle Hyundai ve 4 bin 101 adetle de Toyota izledi. Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 79'unu temsil etti.

En hızlı Renault satıldı

Nisan ayında online pazarda en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Binek araç satışlarında Passat liderliğini sürdürüyor

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken, bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio ve 4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 299 adetle Opel Astra, 3 bin 707 adetle Renault Fluence, 3 bin 455 adetle Ford Focus, 3 bin 84 adetle VW Polo, 2 bin 992 adetle VW Golf, 2 bin 988 adetle Renault Symbol ve 2 bin 905 adetle de VW Jetta geldi.

Ticaride Fiorino ilk sırada

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 164 adetle Fiat Fiorino nisanda ilk sırada yer aldı.

Bunu 3 bin 104 adetle Fiat Doblo, 2 bin 151 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 33 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.615 adetle VW Caddy, 1.451 adetle Ford Transit, 1.332 adetle Renault Kangoo, 1.203 adetle Peugeot Partner, 588 adetle Citroen Berlingo ve 584 adetle de VW Transporter izledi.

Öte yandan, 13 ülkede günde 9 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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