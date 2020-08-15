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İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan haberi, "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak." diyerek duyurdu.

15.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:23

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni yönetmeliği, "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak." ifadesi ile duyurdu.

Buna göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.

"SUNİ FİYAT ARTIŞININ ÖNLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Son aylarda hareketliliğin zirve yaptığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmeliğe göre kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı" maddesi yer aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni düzenlemenin sebebini, "Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." sözleriyle anlattı.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN 3 ADET ARAÇ SATIŞI YAPABİLECEK

Yönetmelik ile ikinci el araç ticaretine getirilen bir başka yenilik ise, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir" maddesi oldu. Buna göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

EĞİTİM ALMA ŞARTI GETİRİLİYOR

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan, "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir" maddesi ise, yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor.

İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı

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Haber Yorumları (4)
SENARİST: ZATEN BU PİYASAYI TOFAŞÇILAR BMWCİLER HONDACILAR BELİRLİYOR ŞAHİN 35 BİN 2001 HONDA 55 BİN 97 BMW 75 BİN OLDU . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ŞAİR DERKİ: Burada şairin söylemek istediği çok açık. Bir şeyler bulacağız, bişiler icat edeceğiz ve sizlerden kağıt parcası için biraz paranızı alacağız.
Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
: ): GÜLDÜRMEYİN ALLAH AŞKINA BU ŞART ZATEN VARDI ADAM YILDA 3 ARABA KENDİ ÜSTÜNE 3 ARABA EŞİNİN 3 ARABA ÇOCUCĞUNUN 3 ARABA ANNE 3 ARABADA BABASI ÜSTÜNE YAPIP YILDA 15 ARABA ALIP SATIYOR HEMDE UÇUK FİYATLARA. DÜZENLEME BU OLMAMALI
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