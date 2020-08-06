İkinci el araç satış cezası ne kadar? Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanın cezası nedir?
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İkinci el araç satış cezası ne kadar? Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanın cezası nedir?

Yetki belgesi uygulaması ikinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale geliyor ve 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle uygulama başlıyor. Pek, İkinci el araç satış cezası ne kadar?

İkinci el araç satış cezası ne kadar? Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanın cezası nedir?
06.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:46

İkinci el araç satışında1 Eylül itibarıyla yetki belgesi zorunlu olacak. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara ceza verilecek. Peki, yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanın cezası nedir?

YETKİ BELGESİ OLMADAN İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI YAPANIN CEZASI NEDİR?

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak. Ancak düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün belgeyi aldığı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden ve sürpriz düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği ile belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

İLK ARAÇTA 5 BİN TL CEZA VERİLECEK

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bir takım değişiklikler yapıldığını ve düzenlemenin son şeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade eden Konu, düzenlemeye göre yetki belgesi olmadan araç alım satım yapan kişiye ilk araçta 5 bin TL, satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu cezanın katlanarak artmasının öngörüldüğünü belirtti.

YETKİ BELGESİ OLMADAN İKİNCİ EL SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeler getiren yönetmelik kapsamında bu işi yapan tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos'ta dolacağının altını çizen Konu, düzenlemeyle birlikte belgesi olmayanların ikinci el araç alım satımı yapamayacağını ifade etti.

YETKİSİ OLMAYAN SANALDA DÜKKAN AÇMASIN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önüne giden düzenlemede ikinci el motorlu kara taşıtının satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilanların yayından kaldırılması istenirken, internet ortamında satışa çıkarılan ikinci el araçlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

İLAN YASAĞI GETİRİLSİN

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, işletmelerin her bir ilanından önce Bakanlığın internet sayfasından veya bilgi sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlamaması ve yayımlanmış olanların kaldırılması, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.

SATIŞTAN 7 GÜN ÖNCE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Düzenlemede, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde. (Yeni Şafak)

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