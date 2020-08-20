İkinci çeyrekte istihdam yıllık yüzde 2.7 azaldı Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.7 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre endeks;

sanayi sektöründe yüzde 1.5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9.0 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4.0 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 26.7, inşaat sektöründe yüzde 25.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31.4 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5.2, inşaat sektöründe yüzde 8.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10.5 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.4, inşaat sektöründe yüzde 3.0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.9 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 28.6 azaldı.Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 28.8, inşaat sektöründe yüzde 19.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 azaldı.Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16.5, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20.3 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 27.9, inşaat sektöründe yüzde 20.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29.2 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,4, inşaat sektöründe yüzde 22.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30.5 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19.9, inşaat sektöründe yüzde 12.0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22.2 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13.6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16.7, inşaat sektöründe yüzde 7.0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13.2 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14.3 arttı.Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17.3, inşaat sektöründe yüzde 8.3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13.9 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9.7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13.5, inşaat sektöründe yüzde 0.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9.2 arttı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA