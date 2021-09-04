İki yılda 822 kişiyi iş sahibi oldu
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İki yılda 822 kişiyi iş sahibi oldu

İki yılda 822 kişiyi iş sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin destekleri ile 2019 yılında hizmete açılan Düzce İş Kulubü, 2 yılda 822 kişiyi iş sahibi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin destekleri ile 2019 yılında hizmete açılan Düzce İş Kulubü, 2 yılda 822 kişiyi iş sahibi yaptı.

Düzce'de iş ve işçi bulma sürecine 2019 yılında yeni bir sistem getirildi. Düzce Belediyesi, İşkur ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde Düzce'de İş Kulübü kuruldu. Kurulan iş kulübünün 2 yıllık verileri açıklandı. Buna göre 2019 yılında açılan Düzce İş Kulubüne 2 yılda 2 bin 97 kişi iş başvurusunda bulundu. Bu kişilerden 2 bin 20'si boşta olan işlere yönlendirildi. İş yerlerine gönderilen 2 bin 20 kişi içinden 822 kişi iş sahibi olurken, 120 kişi iş başı eğitim programlarına dahil oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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