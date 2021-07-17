İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
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İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler

İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üyesi olan Denizli Ticaret Odası (DTO), 4 ay süren 'Yalın Altı Sigma ve Kaizen Eğitimi'ni tamamladı.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üyesi olan Denizli Ticaret Odası (DTO), 4 ay süren 'Yalın Altı Sigma ve Kaizen Eğitimi'ni tamamladı. İki farklı kalite iyileştirme metodunda eğitim gören 10 firmanın temsilcileri, sertifikalarını DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan aldı.

DTO hizmet binasındaki Yalın Altı Sigma ve Kaizen Eğitimleri ile Danışmanlıkları Sertifika Töreni'ne Yönetim Akademisi Eğitim Danışmanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Harun Seyhan ve Eğitmen Oğuz Levent Uzer, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, Denizli ABİGEM Uzmanı Enis Erdal ve kursiyerler ile DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan katıldı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, törende kursiyerlere seslendi. Başkan Erdoğan, "Bu eğitimlerin çıkış noktası, sistemsel çalışarak kalitesi ile verimliliğini artırmak isteyen sanayicilerimizdir. Talep olursa, eğitimimiz yeni gruplarla devam edecek. Bunun yanında, benzer ve daha farklı konularda kalite ve verimi arttıracak eğitimler de düzenleyeceğiz. Denizli Ticaret Odamız KALDER üyesi. Biz eğitimi önemsiyoruz. Çünkü eğitim kaliteyi getirir. Ülkemiz sanayisinin en önde gelen illerinden biri olan Bursa'dan bu kursumuz için Denizli'mize gelen eğitim kadromuz, ülke ihracatının temel direği olan otomotiv ve beyaz eşya sektöründe deneyimli isimlerden oluşuyor. Oda olarak, pandemiye rağmen mümkün oldukça yüz yüze, buna imkan olmadığında ise online olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimizi ara vermeden sürdürdük. 10 firmamızın temsilcileri, 24 saatlik eğitimimiz ve akabindeki bire bir danışmanlık hizmetimizden edindiklerini, işletmelerinde daha geniş kitlelere, diğer kadrolarına da ulaştıracaklardır. Bu türde eğitimlerle daha kaliteli ve katma değeri yüksek üretim ile ihracata kavuşacak, ülke ekonomisindeki yerimizi sağlama alacağız. İlginizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın Teknik Destek Programı kapsamındaki Yalın Altı Sigma ve Kaizen Eğitimleri ile Danışmanlıkları Kursu, 4 ay sürdü. Kursa Bozdemir Makine, Çarkıt Kablo, ÇRZ Makine, Facs Makine, Hidrobarsan Makine, Nexans Kablo, Pamukkale Kablo, Sena Kablo, Seval Kablo ve Uygar Makine'nin teknik personeli, idarecileri ile ustabaşıları katıldı. - DENİZLİ

İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler
İki farklı kalite iyileştirme metodunda birden eğitim gördüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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