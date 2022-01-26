İki branşta Türkiye şampiyonu sporcunun hedefi Avrupa'da da çift madalya

Kick boksta Gençler Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Emrah Yaşar, boksta da Avrupa şampiyonu olmak için yoğun şekilde antrenmanlarına devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çobanlık yaparken eğitim aldığı spor lisesinde kick boksla tanışan 19 yaşındaki Emrah Yaşar, bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştiren Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun tarafından 3 yıl önce keşfedildi.

Kısa sürede bu spor dalında kendini geliştiren ve üstü üste kick boks Türkiye şampiyonlukları elde eden Emrah, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı turnuvada Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonu oldu.

Boks sporunda da geçen hafta gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda rakiplerini yenerek 86 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Emrah, Haliliye Belediyesinin desteğiyle hazırlandığı ve mart ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli takım formasıyla madalya kazanmak istiyor.

Milli sporcu Emrah Yaşar, AA muhabirine, 3 yıl önce eğitim aldığı spor lisesinde kick boksa başladığını, Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun sayesinde bu spor dalında kısa sürede büyük başarılar aldığını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen Gençler Kick Boks Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya aldığını belirten Emrah, "Geçen hafta Kırşehir'de gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Türkiye Erkekler Boks Şampiyonası'nda yaptığım 5 maçta rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Bu şampiyonlukla boksta Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandım." dedi.

Milli sporcu, gelecek haftadan itibaren milli takım kampına katılacağını, kampta yoğun şekilde Avrupa şampiyonasına hazırlanacağını ifade etti.

Spora başladığı 3 yıllık süreçte çok iyi başarılar elde ettiği için mutlu olduğunu vurgulayan Emrah, "Kick boksta Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum, şimdi boksta da Türkiye şampiyonu oldum, sırada Avrupa şampiyonluğu var. Boksta da Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Milli takım kampında yaklaşık 2 aylık bir hazırlık süreci geçireceğim, ondan sonra Belarus'ta hazırlık müsabakaları olacak. İyi bir hazırlık süreci geçireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözü tutmak istiyorum"

Kick boks ve boks spor dallarının birbirlerine yakın görünmelerine rağmen farklı kurallara sahip olduğuna dikkati çeken Emrah, her iki spor dalını yapmakta zorlandığını ve geçmişte çok az sporcunun benzer şekilde müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Geçen yıl kick boksta Türkiye şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret ettiklerini anlatan Emrah, şöyle konuştu:

"Türkiye şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanımız bizi davet etti, ziyaretimizde ona hem kick boksta hem de boksta Avrupa şampiyonu olacağıma söz vermiştim. Bundan 3-4 ay önce Avrupa şampiyonu oldum, birinci sözümü tuttum. Şimdi sıra ikinci sözümü tutmaya boksta Avrupa şampiyonu olmaya, bu sözümü de tutacağıma eminim. Bu sözümü de yerine getireceğim."

Murat Akaltun: "Emrah, gerçekten büyük bir yetenek"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun da sporcusu Emrah Yaşar'ın yurt içi ve uluslararası müsabakalarda kendilerini gururlandıran başarılar elde ettiğini belirtti.

Emrah Yaşar'ın çok iyi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Akaltun, "Biz bu yeteneklerini değerlendiriyoruz. Bu yetenekli sporcumuzun farklı branşlarda da başarılı olduğunu görüyoruz ve buna göre antrenman programları uyguluyoruz. Emrah, gerçekten büyük bir yetenek. İnşallah yakın bir zamanda boksta Avrupa şampiyonasına gidecek ve orada da hepimizin göğsünü kabartacak, milli bayrağımızı göndere çekecek bir başarı elde edecek." dedi.

Emrah Yaşar'ın Antrenörü Serhat Akagündüz ise 5 yıldan bu yana kick boks ve boks branşlarında sporcu yetiştirdiğini, Emrah Yaşar'ın en iyi sporcuları arasında yer aldığını söyledi.

Kick boks ve boks branşlarında bireysel çalışmanın ön plana çıktığını belirten Akagündüz, "Emrah'ın antrenman performansından çok memnunuz. Spora başladığı 3 yıldan bu yana neredeyse antrenmanlarını aksatmadı. Bazen sakat sakat, bazen de derslerinden çıkarak antrenman yaptı. Köyünden geliş gidiş yapmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Antrenmanlarını aksatmamasının karşılığında şampiyonluklarını alıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah antrenmanlarımızı aynı disiplin ve dirayetle devam ederek Emrah, bizi boksta da Avrupa şampiyonluğuyla gururlandırır." diye konuştu.