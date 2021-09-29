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İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Haberler | Ekonomi

- (Özel haber) İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünde hasat sürüyor.

ERZİNCAN (İHA) - - (Özel haber ) İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünde hasat sürüyor. Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler köyün en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadı sürüyor. Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde bu yıl önceki yıllara göre daha az rekolte oldu. Erzincan'ın Üzümlü bölgesinde yetişen Cimin üzümü başta Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor.

Kilosu, 6 ila 8 liradan toptan satılıyor

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirilen üzümün kilosu, 6 ila 8 liradan toptan satılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde hasat yapan emekli Ziraat Mühendisi Nedim Özkılıç, "Küçüklükten kalma hevesimi gerçekleştirmek için İstanbul'dan köye gelerek 2 tane bağ aldım. Onlarla burada uğraşıyorum. Mesleğimi de bir noktada icra etmiş oluyorum. Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Üzümün ana vatanı Kafkasya'dır. Köyümüzün bağları 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Eylül ayının başında başlar 10 Kasım tarihine kadar devam eder" dedi.

Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Nedim Özkılıç, "Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Şu anda yoğun şekilde üzümün hasadını yapıyoruz. Hasadının ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Ekonomi Haberleri
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Haber: İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor - Haberler Ekonomi
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