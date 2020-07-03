İhracatta normalleşme başladı Türkiye genelinde 2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde hububat sektörü olarak, 3 milyar 474 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatta...

Türkiye genelinde 2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde hububat sektörü olarak, 3 milyar 474 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatta normalleşme süreci, rekor artışları da beraberinde getirmeye başladı" dedi.

Türkiye'de normalleşmeyle birlikte ihracat rakamlarının daha da artacağını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, diğer sektörlere göre, hububat, bakliyat ve yağlı tohumların pandemi sürecinden çok az etkilendiğini ve artık normalleşmeyle beraber grafiklerdeki artışların devam edeceğini açıkladı.

YÜZDE 45 ARTIŞLA 184 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Türkiye'nin hububat sektörü ihracatı geçen seneye göre yüzde 66,5'lik artışla 572 milyon 360 bin dolara yükseldi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Hububat sektörü olarak, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasındaki yerimizi pandemi sürecinde de koruduk. Birliğimiz her zaman olduğu gibi normalleşme sürecinde de beklenenin üzerinde bir artışla, haziran ayında İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu." dedi.

İHBİR'in geçen seneye göre yüzde 45, 04'lük artışla, 155 milyon 188 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Okutur, altı ayda 184 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. Okutur, "Başarılarıyla ve yaptığı yeniliklerle ülkemizin 2023 hedeflerine hızla ulaşmak adına gücüne güç katan İHBİR en fazla ihracatı; Birleşik Devletler, Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'a yaptı.Birliğimiz geçen senenin aynı ayına göre Birleşik Devletlere yüzde 82,98, Irak'a yüzde 67,66, Almanya'ya yüzde 18,15, Suudi Arabistan'a yüzde 74,89 ve Birleşik Krallığa olan ihracatını da yüzde 88,22 değer bazında artırdı" dedi.

EN FAZLA PASTACILIK ÜRÜNLERİ VE ŞEKERLİ MAMULLER İHRAÇ EDİLDİ

Okutur, 6 aylık hububat sektörünün ihracatı hakkında şunları söyledi;

"Normalleşmeyle birlikte geçen senenin aynı ayına göre pastacılık ürünleri yüzde 67,41, şeker ve şekerli mamuller yüzde 57,22 ve değirmencilik ürünleri ise yüzde 44,94'lük artışlar ile en fazla ihraç edilen ürün grupları oldular. Pandemiden önce Türkiye'nin en fazla alım heyeti ve milli katılım fuarı gerçekleştiren birliği olma özelliğini her daim muhafaza eden İHBİR, pandemi döneminde de alım heyeti organizasyonlarını sanal ortama taşıyarak, ihracatta yükselen grafik çizmeye devam etti"

Sanal ortamda hedef rotasını Latin Amerika olarak belirleyen ve diğer ülkelerle de sanal heyet organizasyonları gerçekleştireceklerini belirten Başkan Okutur, "Kolombiya ve Şili ülkelerinin en saygın firmalarıyla Türk firmalarımız 3 gün süren ücretsiz sanal alım heyeti programımızla 200'den fazla görüşme sağladılar. Bu organizasyonlarımızın yanı sıra online panel ve eğitimlerde yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA