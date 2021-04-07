İhracatçılara kolay ihracat semineri verilecek

Kastamonu, Çankırı ve Sinop ihracatın artırılması amacıyla çalışmalarına hız veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), bu kapsamda ihracatçılara yönelik uygulamaya konulan "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenleyecek.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop ihracatın artırılması amacıyla çalışmalarına hız veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), bu kapsamda ihracatçılara yönelik uygulamaya konulan "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenleyecek.

KUZKA'nın "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri" serisi kapsamında altıncısını gerçekleştireceği "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Semineri" ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının ihracata yönlendirilmesi amaçlanıyor. KUZKA ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek seminerde İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Şube Müdürü Yasin Uzun platform hakkında katılımcılara bilgi verecek. İhracatçıların ihtiyaç duyduğu birçok bilginin sunulduğu platformda, "ihracat kokpiti, akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası, sektörler, ülkeler, eğitim, dış ticaret mevzuatı ve bilgi havuzu" bölümleri yer alıyor.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta ihracata yönelik üretim yapan ve bu alanda faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımı beklenen seminer, 9 Nisan 2021 Cuma günü 14.00'da çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı