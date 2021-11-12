İHH, 2018'den bu yana 2 milyon Yemenliye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılından bugüne kadar Yemen'de 2 milyon ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın süredir Yemen'de sağlık, barınma, gıda, su, hijyen ve eğitim gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2018'de "felaket bölgesi" ilan edilen Yemen'deki çalışmalarını artıran İHH, son krizin ardından ülkede yaklaşık 2 milyon Yemenliye umut oldu.

Ülke içerisinde yaptığı yardım çalışmalarının yanında İHH, ülkeye Türkiye'den 17 konteyner insani yardım malzemesi gönderdi. Battaniye, elbise, terlik, ayakkabı, kumaş, halı, sünger yatak, hijyen paketi, mutfak malzemeleri, kırtasiye ve tekerlekli sandalye içeren konteynerler, on binlerce Yemenlinin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Özellikle sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren vakıf, Ahrar Vadisi'nde yaşayan 152 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi, 16 hastane ve sağlık merkezinin oksijen tüpü ihtiyacı sürekli karşılanıyor, Sana'da hasta bakım merkezine işletim desteği veriliyor.

Aden'deki rehabilite merkezine işletim desteği verilirken, beyin felci geçiren 250 çocuk tedavi ettirildi. Marib'de mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede sağlık konteynerleri kuruldu, merkezden aylık 1500 kişi istifade ediyor.

Marib'de sahra okulu projesi kapsamında 3 katlı inşaatı bittiğinde Veysel Karani İlkokulu'ndan 1200 Yemenli öğrenci istifade edecek. Ayrıca, meslek edindirme kurslarına tefrişat ve işletim desteği, Yemenli öğrencilere dönemsel burs veriliyor.

Yemen'de devam eden göçler için çadır kentler inşa edilirken, vakfın bölgedeki acil ihtiyaç listesinde gıda, çadır, battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu ve hijyen paketi gibi malzemeler yer alıyor.

Hayırseverler, İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış yoluyla ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına "YEMEN" yazarak yardımda bulunabiliyor. ??

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