İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti'de gerçekleştirildi
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İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti'de gerçekleştirildi

İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti'de gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün 2021 yılı ilk 5 aylık çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün 2021 yılı ilk 5 aylık çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde görev yapan muhabirler ile tarihi ve doğasıyla ön plana çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş, Malatya İl Temsilcisi Cahit Özçelik, Kilis İl Temsilcisi Mehmet Ali Dağ ve Şanlıurfa İl Temsilcisi Şinasi İnan katıldı. Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, toplantıda 2021 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesini yaparak, pandemi döneminde ajansın çalışmalarını muhabirlerle paylaştı.

Bölgedeki illerin durumunun değerlendirildiği toplantı iki gün sürdü. - ŞANLIURFA

İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti'de gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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