Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı - Haberler
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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle etkin mücadeleye devam ediyor. 17 Aralık tarihinde Iğdır'ın Aralık ilçesinde icra edilen operasyonlarda; göçmen kaçakçıları tarafından ülkemizin batı illerine götürülmek vaadiyle yasadışı yollardan getirilen 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler barınma ve diğer işlemleri yürütülmek üzere Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ülkesini terk etmek zorunda kalan yabancı uyruklu şahısların durumlarından faydalanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemleri biten 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

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