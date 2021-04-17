İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada
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İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada Hırsızın rahatlığı şaşırttı Kayseri'de iftardan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir pastaneye girip, tatlı ve bir miktar bozuk para çalan hırsızın rahat tavırları şaşırttı.

İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada

Hırsızın rahatlığı şaşırttı

KAYSERİ - Kayseri'de iftardan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir pastaneye girip, tatlı ve bir miktar bozuk para çalan hırsızın rahat tavırları şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda bulunan bir pastaneye gece saatlerinde hırsız girdi. Pastanenin kapısının zincirini kırarak içeri giren hırsız, 300 TL değerinde 1TL'lik bozuk para ve bir miktar tatlıyı alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açtığında hırsız girdiğini anlayan işletmeci, güvenlik kameralarını izlediğinde şok oldu. Hırsızın paraları ve tatlıları alırken rahat tavırları pes dedirtti.

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan işyeri sahibinin tatlı çalan şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada
İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada
İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada
İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada
İftardan sonra pastaneden tatlı ve para çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA

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