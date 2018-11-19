İdo'dan İç Hat Seferlerine İlişkin Açıklama Açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO) tarafından, şirket yönetim kurulunun tüm zarar eden hatlarını kapatma kararı aldığı, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada, şirketin Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişm Grubu'nun 2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 861 milyon dolar imtiyaz bedel, 73 milyon dolar da kredi devri olmak üzere 934 milyon dolar ödeyerek özelleştirildiği anımsatıldı.

Özelleştirme sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle İDO iç hatlarının sürdürülemez bir noktaya geldiği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDO Yönetim Kurulu, 7 Kasım toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı Souter'in de talebiyle Uluslararası Hukuk Platformu'na başvurmadan önce tüm zarar eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir. Bu şartlar dahilinde 1 Aralık 2018 itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık'ta Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak. Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz ise şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir."