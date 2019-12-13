İdeal kimya

13.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:13

Birleşik Devletler’deki çoğu kişi Luka Doncic tarafından büyülenmiş durumda. Dallas Mavericks’in Los Angeles Lakers’a karşı deplasmanda aldığı galibiyette LeBron James’e karşı sergilediği performans, her maçta kısa sürelerde 20 sayı barajını aşması, logo üzerinden gönderdiği üçlükler veya imkansız gibi görünen penetreleri turnike rahatlığında sonlandırması Sloven yıldızı büyüleyici kılan özelliklerinden birkaçı.

Aslında henüz 18 yaşında 82 Euroleague maçını ardında bırakıp aynı yıl içinde Avrupa Şampiyonası ve Euroleague zaferleri kazanırken de bu büyüleyiciliğini sergiliyordu. Fakat mekân ve zaman dolayısıyla dünya üzerinde yarattığı etki daha düşük seviyelerdeydi.

Luka ve Mavs

NBA Draftı’nın ardından Dallas Mavericks’in yeni çaylağı olması Luka için şaşaalı bir kariyerin kapıda olduğuna işaretti. Öyle ki Slovenya’yla Avrupa kupasını kazanırken Goran Dragic’in yıldız partnerliği, Gasper Vidmar’ın perde oyunlarındaki yeteneği, Anthony Randolph’un tamamlayıcılığı ve takımın şutör kadrosu; Real Madrid’le başarıdan başarıya koşarken Sergio Llull’ün yıldız partnerliği, Doncic’in penetreleri sonrasında açılacak alanı Jaycee Carroll, Fabien Causeur, Rudy Fernandez gibi yıldızların üçlüklerle cezalandırabilmesi ve Gustavo Ayon ile Felipe Reyes’in pota altındaki marifetleri Halleluka için bir yapbozun en önemli parçaları gibiydi.

İşte tam da yukarıdaki nedenlerden dolayı Luka Doncic & Dallas Mavericks birlikteliği çok ideal bir birliktelik. Çünkü Mavs’in bu sezonki kadro yapısı ve antrenör ekibi Luka’nın Avrupa’da başarılara ulaşırken sahip olduklarıyla hem paralel hem de daha kaliteli.

Takımın en iyi set şutörleri

İsabet yüzdeleri

Bu şutlara Doncic'in yaptığı asist sayısı

Tim Hardaway JR

%39,7

26

Maxi Cleber

%37,5

24

Dorian Finney-Smith

%36,6

21

Kristaps Porzingis

%34,9

33

Mavericks, Koç Rick Carlisle yönetiminde 2010-2011 sezonunda NBA şampiyonluğuna ulaşırken Dirk Nowitzki başroldeydi. Fakat Alman yıldızın hücumda topla hareketinin yavaş olmasından ötürü Jason Terry, Jason Kidd ve JJ Barea; kısa yönlendiriciliğinde önemli roller alıyorlardı. Nowitzki’nin rakip savunmayı üzerine çekmesiyle de Caron Butler, Peja Stojakovic ve Jason Terry’nin üçlük pozisyonları daha rahat hazırlanıyordu.

Aradan dokuz sezon geçti fakat Carlisle’ın Nowitzki’yle uyguladığı, Yıldıza sınırsız özgürlük tanıma ve etrafına doğru parça yerleştirme” felsefesi değişmedi. Tabii bu seferki yıldızı şut menzili daha geniş olan, topla hareket konusunda ustalaşan ve henüz 20 yaşını doldurmayan bir isim. Yani yukarıda yer alan verilerde Carlisle’ın hücum planının Luka’nın arzuladığı hücum mentalitesiyle örtüştüğünü görebiliyoruz.

Orta sahadan seti başlat, ilk perdeyi al, ikinci perdede yön değiştir, önünü boşalttıysan turnikeye git; aksi halde topu dışarıya çıkar ve isabetli üçlüklerin veya asist öncesi pasın lideri ol. Ayrıca Carlisle’ın Sloven yıldıza verdiği özgürlük onun izolasyonlardan %45,4’le 4,4 sayı ortalamasını yakalamasını ve bu sayıların toplam takım hücumunu %17,4 arttırmasını sağladı.

Mavs ve Luka

Doncic'in ikili kombinasyonu

Sayı artışı

Asist artışı

Ribaund artışı

Kristaps Porzingis

9,7

3,9

1,1

Tim Hardaway Jr

15,2

2,1

1,7

Dwight Powell

16,1

3,8

8,1

Nowitzki’nin 2010-2011’deki ikili kombinasyonu

Sayı artışı

Asist artışı

Ribaund artışı

Jason Terry

15

5,3

2,3

Tyson Chandler

13,1

3,7

1,3

Jason Kidd

8,6

5,3

8,1

Nowiztki’nin tarihin en özel bireysel performanslarından bazılarına imza atıp takımını şampiyonluğa taşıdığı o sezon, ikili oyunlar takım için mihenk taşlarından birisiydi. Elbette Mavs’in bu sezon veya gelecek sezon şampiyonluğa ulaşması şu an için hayalperest bir düşünce fakat Doncic’in saf yeteneğinin yanı sıra işin içine diğer takım arkadaşlarını dâhil edip bütüncül bir yaklaşım sergilemesi organizasyonun basketbol kültürü bakımından çok değerli.

Dallas Mavericks ilerleyen sezonlarda daima play-off yarışlarında yer almak için ideal bir koça, süper yıldıza ve tamamlayıcılara sahip. Ve bu üç unsurun tek bir potada buluşup yarattığı kimya onları birkaç sezon sonra NBA yüzüğüne ulaşmalarını sağlayabilir.

Hazırlayan: Kuzey KILIÇ