İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu

Kaz Dağları'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen İda Ultra sponsored by Karspor büyük bir coşku ile koşuldu. Yağmurlu, zor ve keyifli şartlarda 25 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda İda Ultra'da 4 kategorinin şampiyonları da belli oldu. Zorlu mücadelede 114 Kilometrelik parkuru kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer ilk sırada tamamladı..

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, bir kez daha Türkiye'nin en önemli ultra maratonlarından biri olan İda Ultra sponsored by Karspor'a ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 1700 sporcunun yer aldığı organizasyon, yağmurlu hava ve zor şartlara karşın büyük bir coşku ve keyifle ile tamamlandı. Edremit Belediyesi'nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra'da 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda tüm kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

İDA MARATONU

İDA HALF ULTRA

RUN ZEUS

KÖY KOŞUSU

3- İlker Kökçe 1: 18: 04.01