İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı (2)
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İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı (2)

24.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:17
İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı (2)

POLİSE TESLİM OLDUEskişehir'de İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu.

POLİSE TESLİM OLDU

Eskişehir'de İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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