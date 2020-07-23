HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İçmesuyu tesisinde elektrik üretecekler

TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde hayata geçirilecek HES Projesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "17 gigawatt elektrik üretecek tesisimizle birlikte yıllık 6 milyon TL kaynak sağlayacağız" dedi.

İçmesuyu tesisinde elektrik üretecekler
23.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:59

TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde hayata geçirilecek HES Projesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "17 gigawatt elektrik üretecek tesisimizle birlikte yıllık 6 milyon TL kaynak sağlayacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Esiroğlu İçmesuyu ve Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediyesi 2'inci Başkan vekili Mehmet Karaoğlu ve daire başkanlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Zorluoğlu, tesis bünyesinde hayata geçirilecek Hidroelektrik Santrali inşaat alanını da denetledi. Yetkililerden HES projesi hakkında detaylı bilgiler alan Zorluoğlu, daha sonra tesis genelinde incelemelerde bulundu.

Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisinin önemine değinen Başkan Murat Zorluoğlu, "Burası sadece bir içme suyu arıtma tesisi değil aynı zamanda TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün birçok anlamda faaliyet icra ettiği bir yerleşke. Buraya seçildiğimizin ertesinde gelmiştik. Bugün ise o dönem verdiğimiz talimatlar konusunda ne kadar mesafe kat ettiğimizi yerinde gördük. Geldiğimizde içme suyu kalitesinin arttırılması bakımından oldukça önemli olan ozonlama sistemi aktif değildi. Pahalı da bir sistem olmasına rağmen kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız bu tesisi aktif hale getirdiler. Ozonlama ünitesi, şehrin içme suyu kalitesini daha da artırdı. İnşallah şimdi imalatına başladığımız Ortahisar'ın 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin de değişmesiyle Trabzon, içme suyu kalitesi bakımından Türkiye'de en iyi şehirlerden birisi haline gelecek." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Merkezi Finans Birimi ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik" adlı Avrupa Birliği programının sıfır karbon salınımlı ve fiyat/performans oranı en iyi projesi seçilen Esiroğlu HES Projesi'nin şehir adına büyük bir kazanım olacağının altını çizdi.

Doğa dostu olacak tesisin, karbondioksit salınımını yıllık 9500 ton azaltacağını ve yapımında su rejimi ve yatağı değişikliği, tünel, vb. çevreye zarar verecek imalatlara da yer verilmeyeceğine vurgu yapan Başkan Zorluoğlu şöyle devam etti:

"Arıtma tesisimize gelen sudan faydalanarak burada elektrik üreteceğiz inşallah. İşin ihalesi yapıldı. Bir AB hibe programı olan projemizin 2,5 milyon Avro gibi bir maliyeti var. Yüzde 85'ini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alıyoruz, yüzde 15'ini de kendi öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Çok önemli bir proje ve daha büyük bir projenin de öncüsü aslında. Çünkü biz Atasu Barajı'nda da daha büyük miktarlarda elektrik üretme arzusundayız. İnşallah 2021 yılının ilkbaharına kadar tamamlayacağımız bu proje sayesinde yıllık yaklaşık 6 milyon TL gibi bir kaynak sağlamış olacağız. Yılda 17 gigawatt gibi ciddi bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca ısı sistemlerinin değiştirilmesi ile de 700 bin TL tasarruf sağlamış olacağız. İnşallah tamamlandığında Trabzon'da bir ilk olma özelliğini de elinde barındıracak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Dünya
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tuma Çelik Engin Altay Özlem Zengin Halife Hafter
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao İrfan Buz Selçuk İnan Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Muğla Antalya Beşiktaş Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: İçmesuyu tesisinde elektrik üretecekler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:00:41. #1.14#
title