İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
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İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Online alışverişe de yasak gelecek mi?' sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklar hakkında açıklamalarda bulundu. "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı" diyen Çataklı, temel amacın minimum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması olduğunu belirtti. Vatandaşların merak ettiği "Online alışveriş de yasaklanacak mı?" sorusuna da yanıt veren Çataklı, böyle bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışını da yasakladı.

"AMAÇ EN ZARURİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANARAK SÜRECİN ATLATILMASI"

Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çataklı şunları söyledi;

"Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz" diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak, "Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Online alışverişe de yasak gelecek mi?' sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı

ONLINE ALIŞVERİŞTE KISITLAMA YOK

Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Online alışverişe de yasak gelecek mi?' sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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