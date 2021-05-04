İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklar hakkında açıklamalarda bulundu. "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı" diyen Çataklı, temel amacın minimum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması olduğunu belirtti. Vatandaşların merak ettiği "Online alışveriş de yasaklanacak mı?" sorusuna da yanıt veren Çataklı, böyle bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.