İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı iddialarını yalanladı İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı haberlerini yalandı. Bakanlık, asılsız haberin kaynağı olan Halı Saha Futbol Federasyonu derneğinin yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla açılacağı iddia edilen halı sahalarla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu an için halı sahaların kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

"DERNEK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."