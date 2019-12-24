İçişleri Bakanlığı 220 personel alımı yapıyor! Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları ve kadroları

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:23

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 200 adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak. Aynı zamanda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki kadrolara da 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. İl Göç Uzman Yardımcısı ile Göç Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı detayları...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne personel alımı giriş sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek ve başvurular bu adres üzerinden alınacaktır. Başvurular 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 05 Ocak 2020 Pazar günü saat 17.00'de son bulacak.

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Göç Uzman Yardımcısı alımı için düzenlenecek giriş sınavı yazılı bölümü 09 Şubat 2020 Pazar günü Ankara'da düzenlenecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

İl Göç Uzman Yardımcısı temini adına düzenlenen Giriş Sınavı yazılı bölümü 08 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav, 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak. Adaylar belgelerini 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinden edinebilecekler.

Adayların, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli olan pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Online başvuru sonunda alınacak Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tr email adresine e-posta ile gönderilecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 Ocak 2020 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde duyurulacak. Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 09.00'dan 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 16:00'ya kadar katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracak.

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

*Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı ile İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

*01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

GÖÇ İDARESİ KADRO

Göç Uzman Yardımcısı kadrosu; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan adaylardan toplamda 20 kişilik kadrodan 400 kişi sınava katılacak.

İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosu; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan adaylar arasından 200 kişilik kadroya 4 bin kişi sınava çağırılacak.