İçişleri Bakanı Soylu: "Evi yıkılanlara 41 bin TL yardım"

27.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesine toplam 24 milyon TL destek gönderildiğini belirterek, "Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elazığ depremiyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, son gelişmeleri aktardı.



Deprem bölgesinde yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 milyon, AFAD Başkanlığı'ndan 6 milyon olmak üzere toplam 24 milyon TL geldi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız. Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları ile 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. Şu an itibari ile toplam 39 vatandaşımızı kaybettik. 2 vatandaşımızın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.



Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldiğinin altını çizen Soylu, "Depremin akabinde iletişim, ulaşım, enerji, altyapı ve gerekli olan bütün imkanlara bakıldı ve hiç birinde en ufak bir aksaklık görülmedi. Havalimanlarında herhangi bir problem söz konusu olmadı. Hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi. TSK'nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araçlar malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi. Huzurunuzda arama kurtarmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 1000'e yakın burada bulunan STK'lara çok teşekkür etmek istiyorum. 24 saat esas itibarıyla hem arama kurtarma yapan çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyoruz. Depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tüm öğretmenleri çocukların psikolojisi için görevlendirmiştir. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. 24 bin 402 çadır sevk edildi şu ana kadar bölgeye. 400 kadar da genel amaçlı çadır sevk edildi. Günlük olarak 50 bin kumanya dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da. Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet Bakanımız burada. Hem Malatya hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Üç yurt var burada bunlarda herhangi birinde hasar mevcut değil. 4800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik profesyonel personeldir" dedi.



Soylu, "34 okulumuz açık, spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz açık. Bir şey daha yaptık. Özellikle lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için 50'ye yakın kıraathanenin açık kalmasını temin ettik. Şehir hastanesinin şantiyesi vardı. 500 kişilik bir barınmayı orada gerçekleştireceğiz. İl özel idaremize ait arazide yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 15 gün içinde inşallah, konteynerlerimiz hazır hemen buraya sevkini başlatıyoruz bir konteyner kent oluşturacağız. 2 milyon 500 bine yakın vatandaşımız SMS ile bir gönül birlikteliğine girdi. Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine atkı bere örerek buradaki depremzede çocuklara ve ailelere gönderiyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA