İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ve Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ile makamında bir araya geldi. Bakan Soylu, "19 Eylül Gaziler Gününde bizi mutlu ettiniz" sözleriyle Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına minnettar olduğunu ifade etti.

Bakanlıktaki makamında Ampute Futbol Milli Takımı ile Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü ağırlayan Soylu, Avrupa Şampiyonu Milli Takımın her bir futbolcusuna ayrı ayrı teşekkürlerini sunarak, "Memleketimize büyük bir mutluluk yaşattınız. Çok önemli bir iş yaptınız. Allah razı olsun" dedi.

"AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMIMIZ VE GAZİLERİMİZİN EMRİNE AMADE OLDUNUZ"

Apute Futbol Milli Takımı adına Bakan Soylu'ya destekleri için teşekkürlerini sunan teknik direktör Osman Çakmak, "Arkadaşlarım adına federasyonumuz adına ne zaman bir talebimiz olsa gerek gazilerimizle ilgili gerekse Ampute Milli takımımız için emrimize amade oldunuz. Allah nasip ederse Dünya Şampiyonasında ev sahibi olacağız" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ULUSLARARASI ALANDAKİ HER MÜSABAKAYI ÖNEMSİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki her müsabakayı hem önemsediğini hem de çok sevindiğini belirten Bakan Soylu, "Bir taraftan emeğiniz bir taraftan ısrarınız bir taraftan disiplininiz bağlılığınız, sadakatiniz ve tabii bir de maharetiniz. Çok büyük ve önemli bir sonuç aldınız. Türkiye'ye çok güzel bir sevinç yaşattınız. Kaptana arkadaşlarımıza sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİZİM İNANCIMIZ ÜMİTSİZLİĞİ KABUL ETMEYEN VE İNSANA YAKIŞTIRMAYAN BİR İNANÇ"

Bakan Soylu, "Hepiniz ülkemizin, gençlerimizin, insanlarımızın ihtiyaç duyduğu güçlü rol modeller oluyorsunuz. Evet, biz varız biz de yaşıyoruz ama bizden sonrakiler de var. Bizden sonrakilerin de güçlü rol modeller olması lazım. Bir çok engellerle karşılaşıyoruz. Ama aşılabileceğini görmeliler ve birliğin mutluluğun başarının nasıl sonuçlar oluşturabileceğini hissetmeliler herkes hissetmeli bu sadece sporda değil üniversitesi imtihanı hayatın diğer alanlarında bir sınav kaybederiz ama bir başka sınavı kazanacağımızı hissetmeliler bizim inanıcımız ümitsizliği kabul etmeyen ve ümitsizliği insana yakıştırmayan bir inanç. Burada bizim güçlü rol modellere ihtiyacımız var. Siz hakikaten toplumumuzun her kesimine ümit veriyorsunuz aynı zaman da güçlü rol modelleriniz var. Siz bizim için çok kıymettarsınız elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" sözleriyle Ampute Futbol Milli Takımının destekçisi olduğunun altını çizdi.

2021 Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı futbolcuları, isimlerinin yer aldığı 1 numaralı formayı Soylu'ya hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, Gazi Yusuf Yayla ile de görüntülü konuştu.

(Musa Erdoğan/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımını kabul etti

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