İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

28.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:39
İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığındaki görüşmede Türkçe konuşan Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki, Türkiye'de öğrenim gördüğünü, İstanbul Üniversitesinden mezun olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Soylu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve örnek aldıklarını ifade eden Zeki, Soylu'yu Afganistan'a davet etti. Zeki, bir grup Afganistan polisinin Türk Polis Teşkilatınca Sivas'ta eğitildiğine işaret ederek bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu da konuk Bakan ve heyetini İçişleri Bakanlığında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayın Bakan bizim uzun zamandan beri dostumuz. Kendilerinin Ulaştırma Bakanlında görevlendirilmesi ayrı bir onur kaynağı. Hem Afganistan ile Türkiye'nin dostluğu hem Afgan halkı ile Türk milletinin kardeşliği bizi çok daha ileri seviyelerde iş birliğine sevk etmektedir. Tarihi anlamda ve kardeşlik açısından bu sorumluluğumuzdur. Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah'a şükürler olsun bundan sonra da öyle olacak."

Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, AB ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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