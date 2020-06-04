İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon.
04.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:06
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık." - ANKARA
Kaynak: İHA