İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık." - ANKARA

Kaynak: İHA