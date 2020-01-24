"İçiciyiz" deyince serbest kaldılar
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"İçiciyiz" deyince serbest kaldılar

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu kullanırken yakalanan şahıslar "İçiciyiz" deyince serbest bırakıldı.

24.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:22

'un ilçesinde uyuşturucu kullanırken yakalanan şahıslar "İçiciyiz" deyince serbest bırakıldı.


Olay, Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Polislerin yanlarında durmasından panikleyen şahıslar önce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacaklarını anlayan şahıslardan biri üzerinde bulunan sigara paketini arabadan aşağı attı. Şahsın attığı paketi gören ekipler yaptıkları incelenme sonucu içinde uyarıcı ve uyuşturucu madde bulunan içime hazır 2 adet sigaralık ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan M.B. ve B.G. ekiplerce gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından "içici" oldukları gerekçesiyle savcının talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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