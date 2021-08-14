İç Anadolu Yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti
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İç Anadolu Yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti

İç Anadolu Yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin, orman yangınları ve sel felaketlerinde hayvanları telef olan çiftçilerin zararlarının tamamının bakanlık tarafından hibe şeklinde karşılanacağını açıklaması İç Anadolu Yetiştiricilerini sevince boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin, orman yangınları ve sel felaketlerinde hayvanları telef olan çiftçilerin zararlarının tamamının bakanlık tarafından hibe şeklinde karşılanacağını açıklaması İç Anadolu Yetiştiricilerini sevince boğdu. Müjdeli haberi Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Konya'da düzenlediği İç Anadolu Bölgesi İl Birlikleri İstişare Toplantısında alan yetiştiriciler, Bakan Pakdemirli'ye alkışlarla teşekkür etti.

TÜDKİYEB İç Anadolu Bölgesi İl Birlikleri İstişare Toplantısı Konya'da gerçekleştirildi. Kırıkkale, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Karaman, Çorum, Ankara, Konya Birlik Başkanları ile çok sayıda delegenin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Birliklerin, üyelerin, sektörün sorunlarını masaya yatıracağız. ve bu konuları enine boyuna tartışacağız. Bu sorunları ve toplantının sonuç bildirgesini de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye götüreceğiz, çözüm önerilerimizle birlikte taleplerimizi ileteceğiz" diye konuştu. Konuşmasında orman yangınlarında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Onları saygıyla anıyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum" dedi. Genel Başkan Çelik, "Tabii yangınlarda sadece can kaybımız olmadı, mal kaybımız da oldu. Bizim özellikle sektör olarak küçükbaş hayvanda çok büyük kayıplarımız oldu. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Sayın Bakanımızın ülkemize ve özellikle bu felaketlerden ve bu yangınlardan etkilenen yetiştiricilerimize vermiş olduğu müjdeyi ben de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yangınlarda zarar gören, telef olan küçükbaş hayvanlarla beraber arı kovanların da tüm zararları tespit ettiklerini, bakanlık olarak bu zararın tamamını hibe olarak karşılayacağını ve bu çalışmalara da özellikle hayvan ve kovan dağıtımı noktasındaki startı da Adana ve Mersin'den verdiğini duyurdu. Biz de burada Sayın Bakanımızı yürekten alkışlıyoruz. Kutluyoruz. Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve hükümetimizin destekleri sadece bu yangın dönemlerinde değil yılın 365 günü her zaman için yanımızda olmuştur. Allah onların eksikliğini vermesin. Ben de şahsım ve 276 bin yetiştiricim adına sayın bakanıma ve hükümetime Konya'dan şükran ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu. İç Anadolu Bölgesi yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye müjdeli açıklamasından dolayı alkışlarla teşekkür ettiler. - ANKARA

İç Anadolu Yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti
İç Anadolu Yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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