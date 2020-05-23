İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SİVAS Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarında güvenlik güçleri önlem aldı.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaşa rastlanıldı.

Bu arada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, memleketleri Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne inen vatandaşlardan ilçeye gidecek olanlar, ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı.

Vatandaşlar, taksi ücretlerinin fazla olmasına tepki gösterdi.

Kaynak: AA