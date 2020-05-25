İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz - SİVAS Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Sivas'ta Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin birçok noktasında güvenlik güçlerinin aldığı önlem sürüyor. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş görüldü. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördüğü tüm araçlarda belge kontrolü yapıyor.

Kaynak: AA