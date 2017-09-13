İbrahim Üzülmez, Şampiyonluk Yarışında Beşiktaş'ı Favori Görüyor

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, şampiyonluk yarışından, Beşiktaş'ın Porto maçına kadar Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftayı değerlendiren 43 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu:

"Antalya'da G.Saray fırtınası dindi. Rakip üzerinde baskı kuramayan, ilk haftalardaki etkili presi yapamayan bir G.Saray vardı sahada. Ama tabii ki Antalyaspor da güçlü bir takım. G.Saray'ın zirve yarışında en büyük avantajı haftada bir maç yapması. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, haftada 3 maç yapacak. Şampiyonluk yarışı çetin geçecek. Çünkü takımlar kadrolarını çok güçlendirdi. Zirve yarışında puan farkının az olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş faktörüyle Beşiktaş'ın yine şampiyon olacağına inanıyorum.

BAŞAKŞEHİR'İ ÖVDÜ

Başakşehir'in transfer politikası çok başarılı. Düşünün Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren isimler İrfan Can Kahveci, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç. Ayrıca kulübede bekleyen Gökhan İnler de var.

"FENERBAHÇE'NİN TEMPO ARTTIRMASI LAZIM"

Fenerbahçe'ye baktığımızda Başakşehir maçında iyi mücadele ettiler. Ancak oyun içinde daha fazla tempo artırmaları gerekiyor. Transferlerin gecikmesi de bir dezavantaj.

"ABDÜLKADİR'E MESSİ BENZETMESİ DOĞRU DEĞİL"

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısındaki temposuyla "şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi. Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluğu hedefliyorlar. Sosa faktörü de var. İlk maçında duruşu, etkili paslarıyla dikkat çekti. Trabzonspor, Sosa'yı sahiplenirse zirve yarışını kovalar. Abdülkadir Ömür çok önemli bir oyuncu. Hemen ilk maçkan Messi benzetmeleri yapılmaya başlandı. Bu oyuncunun gelişimine zarar verebilir. Bunun örnekleri çok. Beklemekte fayda var bence.

"BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI YÜKSEK"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı çok yüksek. Benim oynadığım 100. yıl şampiyonluğu yaşayan kadroda yerli oyuncular çok kaliteliydi. İlhan Mansız, Tümer Metin, Sergen Yalçın, Ahmet Dursun, Giunti ve Zago gibi oyuncular vardı. Şimdiki kadroda ise yabancı oyuncular çok üst düzey. Beşiktaş'ın Porto'yu abartmaması gerek. Teknik direktör Şenol Güneş de "Biz değil Porto düşünsün" gibi demeçleriyle takıma öz güven aşılıyor. Beşiktaş'ın bulunduğu grupta takımlar güç olarak birbirine çok yakın. Beşiktaş, Porto'ya deplasmanda yenebilir. Aynı Porto gelip Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı mağlup edebilir. Şenol hocanın en önemli özelliği takıma benliğini verebiliyor. Duyduğuma göre sabah 7'den akşam 8'e kadar tesislerde çalışıyor. Her maça kazanmak için çıkıyor. Oyuncusunu kendisi gibi motive edebiliyor.

PORTO MAÇI 11'İ

Beşiktaş, Porto karşısına şu 11'le çıkmalı: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

EN BÜYÜK SIKINTI EGOLU OYUNCULARI İDARE ETMEK

Şenol hocanın en büyük sıkıntısı egolu oyuncuları sevk ve idare... Egosu yüksek oyuncuları yönetmek zordur. Güneş ilk haftalarda 2 sene üst üste şampiyon olan kadroyu sahaya sürüp hakkaniyetli davrandı. İlerleyen haftalarda rotasyonda Medel de ilk 11'de şans bulacaktır. Medel kötü bir oyuncu değil."