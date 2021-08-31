İbrahim Arslan: "Testa Un, üretimin yüzde 50'den fazlasını ihracatta değerlendiriyor"

Mersin'de gıda sektörünün önemli firmalarından Testa Un, üretimin yüzde 50'den fazlasını ihracatta değerlendiriyor.

Mersin'de gıda sektörünün önemli firmalarından Testa Un, üretimin yüzde 50'den fazlasını ihracatta değerlendiriyor.

Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, yaptığı açıklamada, ihracata büyük ölçüde önem verdiklerini belirterek, "Önemli bir ihracat gücüne sahip olan Mersin bölgesinde ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50'den fazlasını dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye'de yaklaşık bin civarında un fabrikası bulunuyor. Henüz yeni bir firma olmamıza rağmen dış pazarda kısa süre içerisinde önemli bir yer bulduk. Şu anda yıllık 50 bin tona yakın ihracatımız var. Suriye, Irak, Dubai, Sri Lanka, Cibuti, Mayotte gibi ülkeler ihracat yaptığımız ülkeler arasında başı çekiyor. Bunların yanı sıra, Sudan, Somali, Yemen ve Venezuela gibi diğer ülkelere ise oluşan taleplere göre ihracat yapıyoruz ve bu bağlantılar genelde 5 bin ton ve katları şeklinde oluşmaktadır" dedi.

"Bir sonraki yıl ihracat rakamlarımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

İhracat noktasında önemli adımlar attıklarını dile getiren Arslan, "Ürünlerimizin iç ve dış pazarda daha fazla yer edinmesi için çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz bir sonraki yıl ihracat rakamlarımızı 2 katına çıkartıp, Türkiye'de de bütün mutfaklara girmek. Buna bağlı olarak da üretim kapasitemizi her geçen yıl artırarak bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı