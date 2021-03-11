İbo Show konuğu: Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında?

1970'lerden bugünlere değin birçok albüm yayınlayan Nükhet Duru bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında, nereli, mesleği? Nükhet Duru ş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBO SHOW KONUĞU: NÜKHET KONUĞU KİMDİR?

Nükhet Duru (d. 19 Mayıs 1954, İstanbul), Türk şarkıcıdır. 1970'lerden bugünlere değin birçok albüm yayınlamıştır.

KARİYERİ

1971-1978 arası

19 Mayıs 1954'te, İstanbul'da dünyaya geldi.[1] Profesyonel kariyerine 1971'de, Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Gerek cazibeli görünümü, gerekse sesinin rengi ve tonu ile yorumunun dikkat çekiciliği solo çalışmalar yapmasına olanak sağladı. 1974'te, başladığı repertuvar çalışmaları sonuçlandığında, ilk 45'lik plağı Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise, '75 tarihli Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir adlı 45'liği ulaştı. Bu plak sanatçıya ilk Altın Plağını da kazandırdı. İlk albümü "Bir Nefes Gibi" 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı. 1978 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen şarkı yarışmasına Modern Folk Üçlüsü ile birlikte katıldı. Bu yarışmada birinci oldu. 80'li yıllarda Türk Sanat Müziği eserleri de yorumlamaya başladı. Böylece sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi. Buna karşın her daim pop müziğe daha yakın duran Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, tv programı, müzikal, sinema filmi ve dizi film haricinde, kariyeri süresince seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden olmayı başarmıştır.

1979-2000 arası

Birden fazla müzikal ve kabarede de yer alması onu benzeri sanatçılardan ayıran yanı oldu. 1977'de Ali Poyrazoğlu ve Korhan Abay ile birlikte "Yaşa Sevgili Dünya"; 1979'da Haldun Dormen, Huysuz Virjin, Perran Kutman, Yüksel Gözen, Grup Çağdaş, Tolga Han ve Arkadaşları ile "Merhaba Müzik"; 1980'de Haldun Dormen, Suna Pekuysal, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Coşkun Demir'le "Ve On Yıl Geçti"; 1982'de Haldun Dormen, Neco, Salim Dündar, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Suna Pekuysal'la "Operetler"; 1983'te Egemen Bostancı, Atilla Özdemiroğlu, Zerrin Özer, Altan Erbulak, Sezen Aksu, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, Onno Tunç ve Grup Çağdaş ile "Saz mı? Caz mı?"; 1984'te Erol Evgin ve Adile Naşit'le "7'den 77'ye"; 1985'te Egemen Bostancı, Şevket Altuğ, Başar Sabuncu, Osman İşmen, Duygu Aykal, Mehmet Teoman, Ülke Aker ve Sadık Kızılağaç'la birlikte "Carmen - Kan ve Gül"; yine 1985'te Nevra Serezli, Metin Serezli, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la "Aşk Olsun"; 1991'de Erol Evgin, Perran Kutman, Turhan Yükseler, Yaprak Özdemiroğlu, Haldun Dormen ve Kandermir Konduk ile birlikte "Gülümseyen Geceler"; yine 1991'de Perran Kutman, Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Tuncay Vural Dans Topluluğu'yla "Yeşilyurt Geceleri"; 1992'de Rasim Öztekin, Demet Akbağ ve Soner Olgun'la birlikte "Müzikomedi"; 1998'de Hakan Altıner, Nezihe Araz, Uğurkan Erez, Figen Soysal, Sadık Kızılağaç, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman, Alp Öyken, Nuri Gökakşam, Tomris Oğuzalp, Mehmet Ulay, Mehmet Birkiye, Tamer Karadağlı, Ayberk Atilla, Hakkı Şen, Demet Neva ve Özlem Çakar'la "Cahide - Bu Bir Efsane"; 1999'da Müjdat Gezen, Nilgün Belgün, Ayşen Gruda, Levent Özdilek, Yaman Tüzcet, Settar Tanrıöver, Necdet Mahfi Ayral, Osman Gidişoğlu, Ayten Güvenç, Lale Oraloğlu, Nesrin Akkoç, Cenk Taşkan, Hakan Tok ve Osman İşmen ile birlikte "Yedi Kocalı Hürmüz" ve son en son 2000'de Nilgün Belgün'le "www.ask.com.tr" adlı gösterilere imza atmıştır. Sanatçının altın plak ve benzeri çok sayıda ödülü bulunmaktadır.

2000-günümüz

27 Ağustos 2014 tarihinde usta sanatçı Timur Selçuk ile birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nükhet Duru,] 18 Eylül 2015 tarihinde bu kez Pop müziğin romantik sesi Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı. "Hayat Şarkılarda" adlı konserin ilk bölümünde "Hepiniz hoş geldiniz. Bu günlerde birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Daha çok direnmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı hiçbir sanat faaliyetini iptal ettirmezdi, çünkü sanat direnmektir. Sanattan vazgeçen devletlerin hayat damarı gerçekten kesilir!" dedi. Nükhet Duru konserinde İspanyol Meyhanasi adlı şarkısını seslendirirken bir ara sahnede şarkısını keserek, "Ayran içecek halimiz yok ya, yaşam tarzımızı değiştirmediğimiz gibi içeceğimizi de değiştirmedik" demiştir.

Nükhet Duru, 2016 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu 'nun yaptığı, başrolleri Caner Cindoruk, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Uğurböceği karakterini canlandırmıştır.

13 Şubat 2020'de Hikayesi Var isminde yeni stüdyo albümü tanıtıldı ve yayınlandı.

3 Eylül 2020'de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştır.

DİSKOGRAFİ

45'lik, EP ve Teklileri

• Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)

• Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)

• Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)

• Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)

• Cambaz - Haydi Hayat (1977)

• Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)

• Anılar - Güneş (1978)

• Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)

• Portofino - Yıldızlar (1979)

• Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)

• Remix-1 (1998)

• Remix-2 (1998)

• Nükhet Duru '99 (1999)

• Durup Dururken (2008)

• İlk 2 (2010)

• Mavi Düşler (2018)

Stüdyo Albümleri

• Bir Nefes Gibi (1976)

• Melankoli (1978)

• Sevgili Çocuklar (1979)

• Nükhet Duru IV (1979)

• Nükhet Duru 1981 (1981)

• Aşıksam Ne Farkeder? (1982)

• Her Şey Yeni (1984)

• Sevda (1985)

• Nadide (1986)

• Çek Halatı Gönlüm (1987)

• Benim Yolum (1989)

• Aç Gözünü Adamım (1991)

• Aman Tanrım! (1992)

• Nükhet Duru (1994)

• Gümüş (1996)

• Mühür (1997)

• Cahide - Bu Bir Efsane (1998)

• Bana Rağmen (2001)

• Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)

• ...Gece Saat On İki (2006)

• Tam Zamanında (2012)

• Aşkın N Hali (2015)

• Hikayesi Var (2020)

Toplama ve Konser Albümleri

• En Sevilen Şarkılarıyla Nükhet Duru (1979)

• Benim Şarkılarım (1988)

• Nükhet Duru Klasikleri (1993)

• Nükhet Duru'dan Bir Nefes Gibi'ler (1998)

• Sevgiyle Elele (2006) (Surp Vartanants Korosu ile birlikte, Cenk Taşkanadına.)

• En İyileriyle Nükhet Duru 1981-1982 (2008)

• Nükhet Duru Sahnede (2014)

ÖDÜLLERİ

• (2008) 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü[8]

• (2020) 17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - Onur Ödülü