İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı
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İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı

İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

İbo Show bugün yok mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen programı İbo Show, her cumartesi ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı... Merak edilen soruların yanıtları...

İbo Show bugün yok mu? İbo Show ekran macerasına kısa bir ara verdi. İbo Show konuklarının açıklanmamış olması ve yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Her hafta birbirinden sevilen isimlerin konuk olduğu İbo Show en son 1 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı

İBO SHOW BUGÜN YOK MU?

8 Mayıs Cumartesi, Kadir Gecesi'ne denk geldiği için İbo Show bugün yok. İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ

  • 07:00 Medcezir
  • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 Bekir köse ile İftara Doğru
  • 15:30 Yerli dizi tekrar/sinema
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

İBO SHOW 1 MAYIS KONUKLARI

İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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